РИАМО - 21 дек. Выделенные полосы на Ленинградском проспекте и Хорошевском шоссе будут работать в воскресенье, 23 декабря, для организации приоритета передвижения городского транспорта, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

В связи с закрытием двух станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена: «ЦСКА» и «Петровский парк», будет работать маршрут автобуса КМ.

«Для организации приоритета передвижения городского транспорта выделенные полосы на участке Ленинградского проспекта от улицы Маршала Шапошникова до 1-го Боткинского проезда, и участке Хорошевского шоссе от улицы Куусинена до 2-ого Хорошевского проезда будут работать 23 декабря», – говорится в сообщении.

Также будут введены ограничения на остановку по одной стороне участка улицы Авиаконструктора Сухого вдоль дома 23А корпус 62.

«ЦОДД убедительно просит автомобилистов не выезжать на выделенные полосы и не мешать работе городского транспорта», – заключается в материале.