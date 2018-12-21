Нюша или Пятачок: какая ты свинья? Новогодний тест
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Нюша или Пятачок: какая ты свинья? Новогодний тест (1/10)
Оказавшись в гостях 31 декабря, ты первым делом…
Фото Guy F. Wicke © flickr.com
Попробую самые вкусные закуски и, не дожидаясь боя курантов, попрошу шампанского
Тихонько посижу, пока хозяин не даст отмашку, что можно начинать
Надену парик, включу музыку погромче и начну разогревать народ
Включу телек в соседней в комнате и не выйду, пока не позовут к столу
Нюша или Пятачок: какая ты свинья? Новогодний тест (2/10)
Ты уже купил подарок к Новому году?
Нюша или Пятачок: какая ты свинья? Новогодний тест (3/10)
В чем ты будешь встречать Новый год?
Нюша или Пятачок: какая ты свинья? Новогодний тест (4/10)
Что обязательно должно быть на новогоднем столе?
Нюша или Пятачок: какая ты свинья? Новогодний тест (5/10)
Какую роль ты играешь на новогодней вечеринке?
Нюша или Пятачок: какая ты свинья? Новогодний тест (6/10)
Что тебе дарят на Новый год?
Фото Visit Finland © flickr.com
Как всегда, что-нибудь «полезное» типа шарфа или кружки
Заранее заказываю брендовую вещь или новый гаджет
Мне любой подарок в радость, главное – внимание!
Тусовка с друзьями – мой лучший подарок
Нюша или Пятачок: какая ты свинья? Новогодний тест (7/10)
После боя курантов в новогоднюю ночь ты…
Нюша или Пятачок: какая ты свинья? Новогодний тест (8/10)
Что ты обычно делаешь 1 января?
Нюша или Пятачок: какая ты свинья? Новогодний тест (9/10)
Как проведешь новогодние каникулы?
Нюша или Пятачок: какая ты свинья? Новогодний тест (10/10)
Ты веришь в Деда Мороза?
Свин из Angry Birds
Свиней-антигероев на свете не так уж много, но ты – один из них, злобный зеленый свин из Angry Birds. Хотя в душе ты очень милый и добрый, друзья давно привыкли к твоей вечно кислой физиономии, старенькому свитеру и придиркам по поводу и без. Что поделаешь – такой уж характер. Но когда праздник отгремит и все упадут без сил, кто уберет со стола и помоет посуду? Конечно, наш «злобный» свин. Попробуй в Новом году взглянуть на мир сквозь розовые очки – ведь это будет год Свиньи!
Свин из Angry Birds
Свиней-антигероев на свете не так уж много, но ты – один из них, злобный зеленый свин из Angry Birds. Хотя в душе ты очень милый и добрый, друзья давно привыкли к твоей вечно кислой физиономии, старенькому свитеру и придиркам по поводу и без. Что поделаешь – такой уж характер. Но когда праздник отгремит и все упадут без сил, кто уберет со стола и помоет посуду? Конечно, наш «злобный» свин. Попробуй в Новом году взглянуть на мир сквозь розовые очки – ведь это будет год Свиньи!
Зажигательный Пумба
Ты похож на веселого кабана Пумбу из любимого диснеевского мультика «Король Лев». Того самого, который катает на спине своего друга – суриката Тимона. Твой девиз – жизнь без хлопот, то есть вечная «Акуна матата!» Ты можешь спасти любую, самую тухлую вечеринку, ведь у тебя всегда наготове костюм Деда Мороза и импровизация. Тебе бы только тусоваться и предаваться всем удовольствиям на свете. Впрочем, за это тебя и любят друзья! Осторожно, главное – не провести новогоднюю ночь лицом в салате!
Милый Пятачок
Друзья очень любят тебя, потому что ты милый Пятачок – друг Винни Пуха и все-всех-всех. У тебя всегда найдется время, чтобы выслушать историю несчастной любви, утешить и поддержать в трудной ситуации. Подарки близким ты покупаешь заранее и всегда попадаешь в точку. Твой дом всегда открыт для друзей, а еще их детей, кошек и собак. И тебя точно можно наградить медалью «Лучший друг-2018». Возможно, в Новом году тебе стоит стать чуть-чуть эгоистом и чаще думать о собственных интересах!
Гламурная Нюша
Свинка Нюша в команде «Смешариков» - самая гламурная. Бренды, тренды и прочие «писки» сезона – это все про нее. Она смотрит модные сериалы, ходит на крутые вечеринки и, конечно же, следит за трендами. А еще Нюша – самый продвинутый генератор идей бесценный советчик, что купить на распродаже и куда съездить в отпуск. Она мечтательна и летает в облаках, но это только добавляет шарма ее образу! Нюша уверена, что это точно будет ее год, поэтому должна встретить его во всеоружии!
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