Нюша или Пятачок: какая ты свинья? Новогодний тест 10 вопросов | Пройден 232 раза Пройди тест РИАМО и узнай, какая свинская натура тебе ближе? Начать тест

Нюша или Пятачок: какая ты свинья? Новогодний тест (1/10) Оказавшись в гостях 31 декабря, ты первым делом… Фото Guy F. Wicke © flickr.com Попробую самые вкусные закуски и, не дожидаясь боя курантов, попрошу шампанского Тихонько посижу, пока хозяин не даст отмашку, что можно начинать Надену парик, включу музыку погромче и начну разогревать народ Включу телек в соседней в комнате и не выйду, пока не позовут к столу

Нюша или Пятачок: какая ты свинья? Новогодний тест (2/10) Ты уже купил подарок к Новому году? Фото pixabay.com © У меня давно все куплено и красиво упаковано Куплю все в последний момент, но на подарки денег не пожалею Подарки – лишняя трата денег, бензин опять дорожает, НДС растет! Я не заморачиваюсь: куплю всем сувенирных свинок, а себя порадую новыми кроссовками

Нюша или Пятачок: какая ты свинья? Новогодний тест (3/10) В чем ты будешь встречать Новый год? Фото Авито © Астрологи советуют встречать год Земляной Свиньи в желтом. Значит, надену гавайскую рубашку! Ой, я пока не решила: буду в пижаме с пайетками или в платье с люрексом Что-нибудь скромное и очень стильное Не понимаю ажиотажа по поводу Нового года – у меня дежурный наряд на все праздники

Нюша или Пятачок: какая ты свинья? Новогодний тест (4/10) Что обязательно должно быть на новогоднем столе? Фото pixabay.com © «Вдова Клико», морепродукты, тирамису Оливье, мандарины и горячее – я за классику Главное, чтобы еды на всех хватило, и шампанское – рекой Я бы не заморачивался и заказал пиццу

Нюша или Пятачок: какая ты свинья? Новогодний тест (5/10) Какую роль ты играешь на новогодней вечеринке? Фото pixabay.com © Устраиваю «Тайного Санту», розыгрыши и танцы до упаду Поддерживаю беседу, развлекаю детей, слежу, чтобы курица не сгорела Станцевать на столе, пройтись по соседям в костюме Деда Мороза – это все ко мне! Стараюсь откосить от конкурсов и шарад, включаю комп или сижу в телефоне

Нюша или Пятачок: какая ты свинья? Новогодний тест (6/10) Что тебе дарят на Новый год? Фото Visit Finland © flickr.com Как всегда, что-нибудь «полезное» типа шарфа или кружки Заранее заказываю брендовую вещь или новый гаджет Мне любой подарок в радость, главное – внимание! Тусовка с друзьями – мой лучший подарок

Нюша или Пятачок: какая ты свинья? Новогодний тест (7/10) После боя курантов в новогоднюю ночь ты… Фото pixabay.com © Бегу на улицу, запускаю фейерверки, угощаю прохожих шампанским Включаю телек и смотрю новогодние огоньки и любимые фильмы Отправляюсь жечь бенгальские огни и устраиваю фотосессию Куда все – туда и я

Нюша или Пятачок: какая ты свинья? Новогодний тест (8/10) Что ты обычно делаешь 1 января? Фото pixabay.com © Наряжаюсь и хожу по гостям Приглашаю гостей к себе, угощаю, дарю подарки Действую по ситуации: где проснулся 1 января, там и продолжаю тусоваться Отсыпаюсь, доедаю заливное и допиваю выдохшееся шампанское

Нюша или Пятачок: какая ты свинья? Новогодний тест (9/10) Как проведешь новогодние каникулы? Фото Фото, liveinternet.ru, LarisaPashkova © Махну с друзьями на каток/ в лес на лыжах, устрою уютные посиделки дома Буду тусоваться по барам и вечеринкам, а в перерывах отсыпаться дома Буду делать дела – починю машину, куплю новый диван Схожу на модную выставку, встречусь с друзьями, отдохну в спа

Нюша или Пятачок: какая ты свинья? Новогодний тест (10/10) Ты веришь в Деда Мороза? Фото kinopoisk.ru © Конечно, всегда нужно верить в чудо! Дед Мороз – это я! Костюм и мешок для подарков всегда со мной Кто подарит мне лучший подарок – тот и Дед Мороз Сказка закончилась в 4 года, когда у папы отвалился кусок бороды

Свин из Angry Birds Свиней-антигероев на свете не так уж много, но ты – один из них, злобный зеленый свин из Angry Birds. Хотя в душе ты очень милый и добрый, друзья давно привыкли к твоей вечно кислой физиономии, старенькому свитеру и придиркам по поводу и без. Что поделаешь – такой уж характер. Но когда праздник отгремит и все упадут без сил, кто уберет со стола и помоет посуду? Конечно, наш «злобный» свин. Попробуй в Новом году взглянуть на мир сквозь розовые очки – ведь это будет год Свиньи! Фото kinopoisk.ru © Поделиться результатом

Свин из Angry Birds Свиней-антигероев на свете не так уж много, но ты – один из них, злобный зеленый свин из Angry Birds. Хотя в душе ты очень милый и добрый, друзья давно привыкли к твоей вечно кислой физиономии, старенькому свитеру и придиркам по поводу и без. Что поделаешь – такой уж характер. Но когда праздник отгремит и все упадут без сил, кто уберет со стола и помоет посуду? Конечно, наш «злобный» свин. Попробуй в Новом году взглянуть на мир сквозь розовые очки – ведь это будет год Свиньи! Фото kinopoisk.ru © Поделиться результатом

Зажигательный Пумба Ты похож на веселого кабана Пумбу из любимого диснеевского мультика «Король Лев». Того самого, который катает на спине своего друга – суриката Тимона. Твой девиз – жизнь без хлопот, то есть вечная «Акуна матата!» Ты можешь спасти любую, самую тухлую вечеринку, ведь у тебя всегда наготове костюм Деда Мороза и импровизация. Тебе бы только тусоваться и предаваться всем удовольствиям на свете. Впрочем, за это тебя и любят друзья! Осторожно, главное – не провести новогоднюю ночь лицом в салате! Фото kinopoisk.ru © Поделиться результатом

Милый Пятачок Друзья очень любят тебя, потому что ты милый Пятачок – друг Винни Пуха и все-всех-всех. У тебя всегда найдется время, чтобы выслушать историю несчастной любви, утешить и поддержать в трудной ситуации. Подарки близким ты покупаешь заранее и всегда попадаешь в точку. Твой дом всегда открыт для друзей, а еще их детей, кошек и собак. И тебя точно можно наградить медалью «Лучший друг-2018». Возможно, в Новом году тебе стоит стать чуть-чуть эгоистом и чаще думать о собственных интересах! Фото kinopoisk.ru © Поделиться результатом

Гламурная Нюша Свинка Нюша в команде «Смешариков» - самая гламурная. Бренды, тренды и прочие «писки» сезона – это все про нее. Она смотрит модные сериалы, ходит на крутые вечеринки и, конечно же, следит за трендами. А еще Нюша – самый продвинутый генератор идей бесценный советчик, что купить на распродаже и куда съездить в отпуск. Она мечтательна и летает в облаках, но это только добавляет шарма ее образу! Нюша уверена, что это точно будет ее год, поэтому должна встретить его во всеоружии! Фото kinopoisk.ru © Поделиться результатом

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