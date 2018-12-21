РИАМО - 21 дек. Девять мостовых сооружений построят в столице к 2020 году, в следующем году приступят к их возведению, так, новый мост появится через реку Нищенку в составе Юго-Восточной хорды на участке от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Проектно-изыскательские работы по девяти мостовым сооружениям находятся на завершающей стадии. Работы по их строительству планируем начать в следующем году, завершим строительство в 2020-м», – сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Так, проектируется четыре мостовых сооружения через реку Лихоборку, реку Яузу в районах Свиблово, Останкинский в составе Северо-Восточной хорды на участке от Ярославского до Дмитровского шоссе.

Мостовое сооружение по три полосы в каждом направлении движения построят через Москву-реку по основному ходу Южной рокады от Шоссейной до Каспийской улицы, соединяющее районы Печатники, Марьино, Москворечье-Сабурово.

«Мост через реку Лихоборку появится в рамках реконструкции Сельскохозяйственной улицы на территории района Останкинский. Планируется строительство моста через реку Нищенку в составе Юго-Восточной хорды на участке от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца», – уточняется в материале.

Кроме того, мост через старое русло Москвы-реки (затон Новинки) с улично-дорожной сетью в южной части территории ЗИЛа соединит набережную Марка Шагала и проектируемый проезд №4062.

В ходе реконструкции Волоколамского шоссе на участке от МКАД до реки Сходни в районе Покровское-Стрешнево планируется строительство мостового сооружения через реку Сходню.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу особое внимание уделить благоустройству набережных и созданию поперечных связей между районами через водные преграды», – добавил Бочкарев.