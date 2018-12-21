РИАМО - 21 дек. Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев обсудили реализацию нацпроектов, стенограмма их встречи опубликована на официальном сайте Кремля, пишет в пятницу Газета.ru.

«Медведев заявил, что во время поездок по России он и другие члены правительства намерены лично следить за реализацией нацпроектов. Путин в свою очередь призвал уделять внимание исполнению нацпроектов в реальности», – отмечается в материале.

По словам главы государства, очень много показателей, которые должны быть в компьютере, но важно посмотреть, что происходит в реальной жизни на территориях, что стоит за этими показателями.

«Премьер-министр России добавил, что наиболее активная фаза реализации нацпроектов начнется с 2019 года, ее мониторинг будет вестись ежедневно онлайн и «в ручном режиме», – дополняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин во время большой пресс-конференции ответил на вопрос, почему сельское хозяйство не входит в нацпроекты.