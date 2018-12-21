РИАМО – 21 дек. С начала 2019 года благодаря переходу на новую систему переработки мусора в коммунальных платежах жителей Дубны изменится стоимость услуг по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов (ТКО), говорится в сообщении пресс-службы совета депутатов городского округа.
С 1 января Дубну будет обслуживать ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор».
«Депутаты рекомендовали руководству городской администрации в ближайшие дни провести брифинги для управляющих компаний и журналистов с разъяснениями, какие методики расчета будут применяться и какие действия необходимо предпринять населению», – говорится в сообщении.
В рамках заседания совета депутатов Дубны 20 декабря состоялся обмен мнениями относительно перехода всех муниципалитетов Подмосковья на новую систему обращения с ТКО.
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