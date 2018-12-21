РИАМО - 21 дек. Качество отдыха и сервис в Московской области должны улучшаться ежегодно, каждая мелочь имеет принципиальное значение для комфорта отдыхающих, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все те места, куда мы приглашаем, они должны быть комфортными, человек должен иметь возможность припарковать машину, вкусно поесть, покормить своих детей, доступно арендовать беговые или горные лыжи. Все эти мелочи имеют принципиальное значение. И мы работаем над тем, чтобы каждый год сервис, качество отдыха в Подмосковье росли. Это не делается за один взмах рукой, но мы работаем над тем, чтобы каждый год было круто отдыхать в Подмосковье», – сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

В частности, в этом году стартовал проект «Зима в Подмосковье».

«Каждый из нас хочет побыть в окружении природы. И настоящая зима, она, конечно, в Подмосковье. Потому что там снег, лыжные, саночные трассы, музеи, возможность прогуляться по лесу, провести время с семьей. И мы придумали и внедряем, реализуем сейчас специальную акцию «Зима в Подмосковье». Мы хотели бы пригласить всех жителей Подмосковья и столичного региона к нам, в Московскую область, чтобы провести время, выходные», – сказал Воробьев.

Туристическая программа «Зима в Подмосковье» призвана познакомить жителей из любых уголков страны с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в Московской области.

В проекте «Зима в Подмосковье» участвуют 11 направлений региона. Он включает в себя праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории области. В рамках «Зимы в Подмосковье» запланировано более 600 мероприятий.

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