РИАМО - 21 дек. Тематические карты «Тройка», посвященные открытию Демонстрационного павильона Московских центральных диаметров (МЦД), поступили в продажу, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрполитен».

Карты «Тройка», приуроченные к открытию павильона МЦД, появились в продаже в билетных автоматах на станциях «Проспект мира» Калужско-Рижской линии и «Комсомольская» Кольцевой линии метро.

«На проездных билетах, посвященных открытию павильона МЦД на площади Киевского вокзала, изображен новейший поезд городского типа «Иволга», который будет курсировать на первых двух диаметрах, а также логотип и слоган МЦД - «Сквозь город удобнее и быстрее», – сказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Он уверен, что карты «Тройка» в новом дизайне станут памятным сувениром для москвичей и гостей столицы.

Билеты можно приобрести в автоматах по продаже билетов на станциях «Проспект мира» Калужско-Рижской линии и «Комсомольская» Кольцевой линии метро. Тираж тематической транспортной карты составляет 10 тысяч экземпляров.

В демонстрационном павильоне МЦД посетители смогут получить всю информацию о реализации проекта, оценить преимущества от запуска диаметров для каждого пассажира, ознакомиться с подвижным составом будущего наземного метро – новым поездом «Иволга», протестировать все пассажирские сервисы, представленные в поезде: крепления для велосипедов, USB-розетки для зарядки гаджетов, бесплатный Wi-Fi, информационные табло с указанием времени, маршрута следования, наименования ближайшей станции или платформы.

«Павильон МЦД на площади Киевского вокзала будет открыт для посетителей с 22 декабря ежедневно без выходных с 9:00 до 21:00. Вход свободный», – заключается в материале.