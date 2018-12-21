РИАМО - 21 дек. В течение 2019-2020 годов на территории Московской области окончательно закроют все полигоны твердых бытовых отходов, сообщил в пятницу губернатор региона Андрей Воробьев.

«Люди начали разделять мусор, из дома они выносят «чистый» и «грязный» мусор. Для этого создана целая специальная система утилизации, вывоза и переработки мусора. Мы вместо 38 полигонов, которые закрываем в 2019-2020 годах окончательно - то есть у нас не будет свалок вообще в Московской области в течение следующих двух лет, - мы строим современные комплексы по переработке отходов. Это абсолютно безвредная и экологически чистая фабрика, которая позволяет отделять все вредные фракции, перерабатывать их и не наносить ущерба экологии», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в эту индустрию вкладывают большие средства, в частности, 12 комплексов по переработке отходов будут стоить порядка 30-35 миллиардов рублей. Также появятся четыре завода по термической обработке мусора.

Глава региона рассказал, что Подмосковье первым в стране организовало раздельный сбор мусора. По словам Воробьева, сейчас в регионе в активной фазе рекультивации находятся девять полигонов ТБО.

«Свалки, которые существовали и до сих пор существуют в Московской области, они были организованы в 60-х, 70-х, в начале 80-х годов и безнадежно устарели. И нужно было собраться и реализовать масштабную амбициозную программу по строительству новой индустрии сбора, переработки, утилизации мусора. Мы активно в этом году продолжали закрывать полигоны и рекультивировать их. Мы бы не справились с этой задачей, если бы не федеральный центр и помощь из федерального бюджета. Сегодня у нас в активной фазе рекультивации находятся девять полигонов. Мы первые, кто организовал системный раздельный сбор мусора», - сказал Воробьев.

Подмосковье переходит на новую систему обращения с отходами с 1 января 2019 года. Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора занимаются региональные операторы, которые определены на конкурсной основе в апреле текущего года

Разные виды отходов будут вывозить разные автомобили: «чистые» отходы заберет синий автомобиль, «грязные» – серый. Отходы отправятся на сортировочные пункты или на крупные перерабатывающие комплексы.

Собранные отходы переработают раздельно и извлекут из них максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов будет отобрана органика, которую переработают в компост.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал опыт Подмосковья в рекультивации свалок примером для других регионов.