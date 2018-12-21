РИАМО - 21 дек. В 2019 году в рамках развития Смоленского направления Московской железной дороги планируют начать строительство четвертого главного пути Фили – Одинцово, который позволит сократить интервал движения поездов до 30 минут, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В следующем году (2019 году – ред.) мы совместно с РЖД продолжим активное развитие Смоленского направления железной дороги. В частности, предполагается начать строительство четвертого главного пути на участке Фили – Одинцово», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам главы Стройкомплекса, также предусмотрено строительство нового остановочного пункта «Славянский бульвар» и пассажирского терминала на Белорусском вокзале для приема и отправления пригородных электричек.

В целом, комплекс мер по строительству четвертого главного пути позволит увеличить объемы движения на участке Москва – Одинцово на восемь пар поездов в сутки и сократить интервал движения поездов до 30 минут.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в запуске движения скоростных пригородных экспрессов Москва – Одинцово.

«Запущены скоростные электрички, и от Одинцова до Белорусского вокзала можно будет доехать за 20 минут – это один из этапов большой работы», – сказал Собянин.