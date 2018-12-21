РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 дек. Жителям частного сектора подмосковной Балашихи предоставят льготу 30 % при оплате вывоза мусора, данный вопрос обсудили в ходе муниципального форума «Управдом», который прошел в Ледовом дворце имени Ляпкина в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В форуме, который был посвящен вопросам перехода на раздельный сбор мусора, приняли участие сотрудники территориального отдела Госжилинспекции Московской области, регионального оператора «Хартия», представители администрации муниципалитета, совета депутатов, управляющих компаний и другие.

«Все льготы жителям частного сектора будут сохранены. Более того, им предоставят льготу порядка 30 % от стоимости вывоза мусора исходя из норм образования и квадратуры», – сказал заместитель руководителя филиала «Подмосковный» компании «Хартия» Михаил Минчиков.

Он добавил, что вместе с сотрудниками администрации Балашихи были выбраны места установки контейнеров для раздельного сбора отходов.

«Контейнеры появятся везде, в частном секторе эти работы будут проводиться постепенно. Сейчас определяются логистические графики для осуществления вывоза и переработки твердых коммунальных отходов», – отметил Минчиков.

По словам замглавы администрации Балашихи Дмитрия Варнавского, сейчас вывоз мусора включен в статью расходов по текущему ремонту и содержанию. С 1 января 2019 года оплата за вывоз мусора будет отдельной. Тариф утвержден Комитетом по ценам и тарифам Московской области.

«Расчет ведется по площади квартиры – примерно 7 рублей с одного квадратного метра. Платежные документы на вывоз мусора будет выставлять платежный агент управляющих компаний. В частном секторе с начала 2019 года вывоз мусора будет осуществляться по прежним графикам», – пояснил Варнавский.

Также на муниципальном форуме «Управдом» обсудили вопросы строительства контейнерных площадок, организации удобных подъездных дорог, несанкционированного выброса мусора и другие.

С 1 января 2019 года в Подмосковье начнет действовать двухконтейнерная система отходов. Синие баки установят для «сухого» и «чистого» мусора, серые баки будут предназначены для смешанных отходов.