РИАМО - 21 дек. В Москве согласовали проект реставрации известнейшего кинотеатра «Художественный», расположенного на Арбатской площади, в начале следующего года будет определен подрядчик, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнасаледия.

««Художественный» – культовое здание в истории нашего города. Он был первым во всем: первый кинотеатр в дореволюционной Москве, первый в структуре ГосКино, первый широкоэкранный. История с реставрацией этого памятника длится довольно давно – сейчас собственник завершил масштабные противоаварийные работы, в ходе которых из здания вывезли тонны мусора, укрепили конструкции. В начале 2019 года предстоит определиться с тем, какой подрядчик будет проводить реставрацию», – сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Глава ведомства напомнил, что на основании проведенных историко‐архивных исследований памятника, утвержденного предмета охраны и натурных обследований памятника были выполнены первоочередные противоаварийные мероприятия.

«Специалисты расчистили завалы из строительного мусора, удалили поздние перегородки, установили временные металлические стойки для укрепления перекрытий, лестничной площадки и балкона в зрительном зале; также были сохранены фрагменты оригинального декора», – перечислил Емельянов.

Он уточнил, что уже зацементированы фундаменты здания, закреплен грунт основания кинотеатра, устроена гидроизоляция по наружным и внутренним стенам, а также заполнены трещины в несущих стенах

В рамках проекта реставрации предполагается реставрация фасадов здания, стен, окон и дверей, стилобатов, кровли, устройство светильников.

Примечательно, что здание «Художественного», как и последующие синематографы Москвы, изначально строилось именно для того, чтобы демонстрировать в нем кинокартины – то есть выполняло конкретную функцию.

«Автором его стал архитектор Николай Благовещенский, получивший этот заказ от московского предпринимателя Роберта Альберта Брокша в 1909 году; в 1912 году Федор Шехтель увеличивает его в объемах – спрос на кино был очень велик», – поясняется в материале.

В 1930-е годы облик Арбатской площади сильно изменился: была ликвидирована малоэтажная застройка, появился павильон станции метро «Арбатская» и знаменитый рынок, разрушенный впоследствии в результате авианалета в 1941 года. После войны само здание кинотеатра также подвергалось изменениям, однако в основном сохранило свой облик; в 1987 году был проведен ремонт, а в 1998 году усилены несущие конструкции.