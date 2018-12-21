РИАМО - 21 дек. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям нашли на складе в подмосковном Краснознаменске зараженные срезы цветов альстромерии, происхождением Италия, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ОСТ-Терминал», при досмотре срезов цветов альстромерии, происхождением Италия, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniell aoccidentalis Perg.)», – отмечается в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений».

Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений.