РИАМО – 21 дек. В подмосковной Дубне малообеспеченным многодетным семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми предоставили льготы по уплате налога на имущество физических лиц, один объект жилого назначения по выбору одного из родителей в такой семье налогом облагаться не будет, говорится в сообщении пресс-службы совета депутатов городского округа Дубна.

На заседании совета депутатов 20 декабря единогласно проголосовали за льготное налогообложение в отношении налога на имущество физических лиц для многодетных малоимущих семей, если их среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области.

«Бюджетный кодекс не позволяет напрямую оказывать финансовую помощь из средств местного бюджета гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Но мы с коллегами считаем, что нужно использовать все предусмотренные действующим законодательством возможности для адресной поддержки наших жителей», – сказал председатель постоянной депутатской комиссии по социальной политике, здравоохранению, работе с ветеранами и общим вопросам Павел Насонов.

Совет депутатов освободил от уплаты налога на имущество, исчисляемого с 1 января 2018 года, одного из родителей в малообеспеченных многодетных семьях с тремя и более несовершеннолетними детьми. Льгота предоставляется на один объект жилого назначения по выбору: комната, квартира, дом, часть квартиры или дома.

Справки для предоставления в налоговую службу можно получить в администрации городского округа Дубна.