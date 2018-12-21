РИАМО - 21 дек. На 306 площадках для запуска пиротехники в Московской области в новогодние праздники будут дежурить спасатели и добровольцы, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

«В преддверии новогодних праздников на территории Подмосковья подготовлено 306 специальных площадок, на которых будет разрешено осуществлять запуск фейерверков, салютов и других пиротехнических изделий. На всех этих площадках в период празднования Нового года будет организовано дежурство сотрудников ГУ МЧС по Московской области, Мособлпожспас, правоохранительных органов и добровольных спасателей», – сказал Пестов.

Он подчеркнул, что осуществлять запуск пиротехники и салютов за пределами специально оборудованных площадок будет запрещено.

Адресный список площадок на территории Подмосковья, на которых будет разрешен запуск пиротехники, размещен на сайте Главного управления МЧС по Московской области.