РИАМО - 21 дек. На 306 площадках для запуска пиротехники в Московской области в новогодние праздники будут дежурить спасатели и добровольцы, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.
«В преддверии новогодних праздников на территории Подмосковья подготовлено 306 специальных площадок, на которых будет разрешено осуществлять запуск фейерверков, салютов и других пиротехнических изделий. На всех этих площадках в период празднования Нового года будет организовано дежурство сотрудников ГУ МЧС по Московской области, Мособлпожспас, правоохранительных органов и добровольных спасателей», – сказал Пестов.
Он подчеркнул, что осуществлять запуск пиротехники и салютов за пределами специально оборудованных площадок будет запрещено.
Адресный список площадок на территории Подмосковья, на которых будет разрешен запуск пиротехники, размещен на сайте Главного управления МЧС по Московской области.
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