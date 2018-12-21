РИАМО - 21 дек. Бывшего гендиректора ООО «Лифтгарант» осудили на 2,5 года за гибель женщины в результате падения лифтового оборудования в ЖК «Алые паруса», сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по городу Москве.

Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего генерального директора ООО «Лифтгарант» Дмитрия Плужникова.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», – говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что Плужников возложил обязанности по обслуживанию лифтов в ЖК «Алые Паруса» на бывшего электромеханика Алексея Белоусова, не имевшего достаточной квалификации для выполнения данного вида работ.

«В результате чего 14 января 2016 года произошло обрушение конструкций лифта, в результате которого погибла 36-летняя женщина», – уточняется в материале.

Ранее приговором суда электромеханику ООО «Лифтгарант» Алексею Белоусову вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.

«Сегодня приговором суда Дмитрию Плужникову назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – заключается в сообщении.