РИАМО - 21 дек. Задача Московской области обеспечить доходы в региональный бюджет в 2019 году на уровне 700 миллиардов рублей, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«650 миллиардов рублей был наш бюджет в 2018 году, задача 700 миллиардов рублей доходов обеспечить в следующем 2019 году, бюджет на следующий год принят, он сверстан и защищен перед областными депутатами в рамках приоритетов, которые обозначены в указе президента, и в рамках того, что требует от нас жизнь, жители», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что регион будет инвестировать большие средства в инфраструктуру и социальные учреждения.

«Мы рассчитываем на отечественный бизнес и работаем над тем, чтобы иностранцы принимали решение по инвестированию в Россию. Работу эту будем продолжать», – подчеркнул губернатор, отвечая на вопрос о планах повышения реальных доходов жителей.

Бюджет Подмосковья на 2019 год останется социально ориентированным. Наибольшее внимание уделяется сферам образования, здравоохранения и социальной политики. Также в следующем году особое внимание уделят развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.