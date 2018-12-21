РИАМО - 21 дек. Инвестиции в основной капитал в Подмосковье в 2018 году составили порядка 820 миллиардов рублей, регион продолжит привлекать отечественных и зарубежных инвесторов, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Инвестиции в 2018 году в основной капитал составили порядка 820 миллиардов рублей. <…> То есть 20-22% инвестиций от ВРП мы обеспечиваем. Но президент говорит о том, что мы должны особое внимание уделять экономике, мы должны наращивать приток инвестиций и отечественных, и зарубежных», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Воробьев уточнил, что в Подмосковье каждый год строят порядка 50 фабрик и заводов.

«Преимущественно это происходит в индустриальных парках. Наш флагман - это завод Mercedes в Солнечногорском районе, который открывается в конце первого квартала 2019 года, но вокруг уже пришли разные компании, которые поставляют комплектующие, то есть зона загружена на 80% уже сейчас. Что касается особых экономических зон, то у нас флагман – «Дубна», здесь мы видим хороший приток инвесторов и всячески содействуем тому, чтобы тот, кто инвестирует в Подмосковье, чувствовал себя комфортно», - пояснил губернатор.