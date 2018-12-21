РИАМО - 21 дек. Более 15 тысяч тонн продукции планируется произвести в 2019 году на подмосковном заводе «Черкизово», сообщил РИАМО в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Разин 24 декабря посетит мясоперерабатывающий завод группы «Черкизово» в деревне Топканово городского округа Кашира.

«В этом году крупнейший в Подмосковье роботизированный завод по производству сырокопченых колбас произвел 2,6 тысячи тонн продукции. В 2019 году в планах руководства завода увеличение этого показателя в 5 раз. Свыше 15 тысяч тонн сырокопченых колбас будут изготовлены с применением передовых мировых практик и накопленного за многие годы собственного опыта группы «Черкизово», – сказал Разин.

Он уточнил, что сырье на завод поступает с собственных ферм.

«Достаточно назвать птицефабрики «Моссельпром» и «Петелинская», а также Ожерельевский комбикормовый завод. А высокотехнологичное оборудование европейского производства, установленное на предприятии и современные ресурсосберегающие технологии, служат гарантией качества и биобезопасности производимой продукции», – добавил министр.

Глава Минсельхозпрода в рамках визита проведет рабочую встречу с основателем группы «Черкизово» Игорем Бабаевым.

«Мы подведем итоги уходящего года и обсудим планы на будущее. Также планируем посетить детский дом в Ожерелье, над которым группа «Черкизово» взяла шефство, и поздравить воспитанников с наступающим Новым годом», – анонсировал Разин.

Он напомнил, что реконструкция мясокомбината мощностью 80 тонн колбасных изделий в сутки в Топканово была завершена в 2018 году.

«Объем инвестиций составил около 7 миллиардов рублей. Завод является крупнейшим инвестиционным проектом в Московской области и самым большим в Европе по производству сырокопченых колбас. Соглашение о реконструкции завода было заключено с правительством Московской области в июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме», – заключил Разин.