РИАМО - 21 дек. В ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года ВДНХ будет одной из основных праздничных площадок столицы, встретить самую волшебную ночь года можно будет сразу на пяти площадках Города зимы, масштабного пространства для активного семейного отдыха, говорится пресс-службы мэра и правительства Москвы

«ВДНХ – одна из самых посещаемых площадок Москвы в новогоднюю ночь. Готовится яркая и насыщенная программа. Кроме катания на коньках, гостей ждут выступления музыкантов, парад Дедов Морозов, командные игры в керлинг и юкигассен, флешмобы и красочный фейерверк», – сказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Ярким событием вечера станет грандиозное шествие главных героев Нового года – Дедов Морозов из разных стран. Это редкая возможность увидеть вместе якутского Чысхаана, белорусского Зюзю, карельского Паккайне, казахского Аяз Ату, и конечно, русского Деда Мороза. Они появятся на катках «Цветник» и «Ракета» в сопровождении своих сказочных помощников.

В праздничную ночь катки ВДНХ превратятся в танцевальные площадки. С 23:00 на катке «Ракета» начнется большая музыкальная программа. Новогоднее настроение на ВДНХ будет создавать группа Tesla Boy – пионеры российской инди-сцены. Сразу после боя курантов и фейерверка на сцену катка «Ракета» выйдет звездный коллектив «Моя Мишель», а завершится праздничный концерт выступлением музыкантов коллектива Vanyn.

С 21:00 на всех площадках Города зимы будут проводиться флешмобы и игры. Так, в павильоне «Керлинг» и на площадке для игры в юкигассен пройдут «Главные игры года». Насыщенная программа ждет посетителей на тюбинговой горке «Север». На больших экранах гости ВДНХ увидят видеопоздравления от врачей, пожарных, космонавтов – тех, кто даже в Новый год находятся на рабочем посту, но разделяют праздничное настроение всей страны.