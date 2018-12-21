РИАМО - 21 дек. С февраля 2019 года в Подмосковье заработает ведомственная информационная система (ВИС) областного Минтранса, которая будет содержать сведения о регулярных автобусных маршрутах и картотеку перевозчиков, соответствующее постановление регионального правительства имеется в распоряжении РИАМО.

«В ВИС «Транспорт» включаются реестры маршрутов смежных межрегиональных, межмуниципальных, муниципальных маршрутов регулярных перевозок Московской области; сводный перечень маршрутов регулярных перевозок Московской области; реестр свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок; реестр карт маршрутов регулярных перевозок», - отмечается в документе.

Кроме того, в систему занесут данные о государственных и муниципальных контрактах на перевозку пассажиров по маршрутам регулярных перевозок автотранспортом и городским наземным электрическим транспортом, информацию об исполнении этих контрактов, а также реестр перевозчиков, работающих в Подмосковье на маршрутах регулярных перевозок.

Инфосистема «Транспорт» позволит автоматизировать ведение перечня маршрутов перевозок, а также вести учет свидетельств об осуществлении перевозок и контрактов с перевозчиками. Кроме того, система поможет согласовать изменения муниципальных и межмуниципальных маршрутов.

Пользоваться данными ВИС «Транспорт» смогут министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и другие госорганы региона, органы местного самоуправления, исполнители контрактов на перевозку пассажиров, ГКУ МО «Административно-пассажирская инспекция», ГКУ МО «Центр безопасности дорожного движения Московской области» и другие юрлица.