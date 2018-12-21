РИАМО - 21 дек. Студенты московских вузов и многодетные семьи 23 и 24 декабря поучаствуют в турнирах по керлингу на столичном фестивале «Путешествие в Рождество», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Одна из самых ярких спортивных новинок фестиваля «Путешествие в Рождество» в этом году – площадка для игры в керлинг на Новом Арбате, 21. Каждый день взрослые и дети могут поучаствовать в бесплатных мастер-классах», – говорится в сообщении.

23 декабря в 12:00 на площадке фестиваля «Путешествие в Рождество» на Новом Арбате стартует турнир по керлингу для студенческих команд Москвы. В соревнованиях поучаствуют восемь команд. Они представят такие вузы, как Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» МИЭТ, Московский физико-технический институт МФТИ, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет МГСУ, Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева РХТУ, Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма РГУФК и другие.

24 декабря с 12:00 до 15:00 на этой же площадке пройдет турнир по керлингу для московских многодетных семей. За дипломы, трофеи и сладкие призы поборются шесть команд. Участники этого турнира – многодетные семьи, в составе каждой команды обязательно играет как минимум один ребенок в возрасте от 10 до 18 лет.

Турнир проводится при поддержке правительства Москвы и Федерации керлинга России.

Главный фестиваль зимы «Путешествие в Рождество» будет проходить в столице до 13 января. На 74 площадках можно будет посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх. Площадки будут открыты с 11:00 до 22:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 по выходным.