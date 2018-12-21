РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 дек. Сотрудники ГИБДД Люберец до 31 декабря текущего года будут проверять транспорт, перевозящий хвойные породы деревьев и иную древесину на законность вырубки, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«С 17 по 31 декабря 2018 года на территории обслуживания пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Елочка». Сотрудники ДПС будут проводить проверки автотранспорта на предмет соответствия документов наименованию и количеству перевозимых деревьев. На всех маршрутах патрулирования досмотрят транспорт, перевозящий хвойные породы деревьев и иную древесину с целью проверки соответствующих документов, подтверждающих законность ее вырубки, а также автотранспорт, перевозящий контрабандную продукцию», – отмечается в сообщении.

Данное мероприятие проводится с целью выявления и пресечения фактов незаконной вырубки, заготовки молодняка хвойных пород для новогодних праздников на территории Подмосковья.

Также будет усилен контроль соблюдения обязательных требований к перевозчикам ели и других деревьев хвойных пород для новогодних праздников, в части наличия сопроводительного документа на транспортировку и правильности его заполнения.

Незаконная рубка и повреждение лесных насаждений, совершенные с применением механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники грозит штрафами: для граждан – от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей. Помимо этого, нарушитель должен будет возместить ущерб, согласно статье «Незаконная вырубка».

Перевозка, сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, грозит штрафами: для граждан – в размере 5 тысяч рублей; для должностных лиц – 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 400 до 700 тысяч рублей.