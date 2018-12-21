РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 дек. В пятницу состоялся выезд бригады детских врачей в школу №8 микрорайона Кучино Балашихи, где они провели диагностический осмотр ребят со сложными заболеваниями, детей осматривали в рамках 20-го по счету «Десанта детских врачей», передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В группу «Десанта детских врачей», который возглавила заместитель министра здравоохранения Подмосковья Ирина Солдатова, вошли главные детские специалисты министерства здравоохранения и консультативно-диагностического центра (МОКДЦ) Московской области: ревматолог, нефролог, эпилептолог, невролог, гастроэнтеролог, инфекционист, эндокринолог, аллерголог, пульмонолог, кардиолог, психолог.

«Сегодня (21 декабря – ред.) мы приехали в микрорайон Кучино. На губернаторском форуме «Чистое. Здоровое. Сильное», который проходил в Балашихе 7 декабря, мы обсуждали проблемы, волнующие жителей муниципалитета. Родители из микрорайона Кучино были озабочены состоянием здоровья своих детей. Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова дала нам поручение оперативно организовать выезд наших специалистов, чтобы более детально разобрать состояние здоровья детишек. Сегодня 10 специалистов посмотрели свыше 140 школьников и дошкольников. Маленьких пациентов при необходимости направят на углубленное обследование или лечение в МОКДЦД и МОНИКИ», – сказала Солдатова.

Она добавила, что в этот день провели анкетирование школьников. Затем детей распределят по разным группам здоровья: заболевания дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, органов зрения, и так далее.

«После результатов анализа анкет мы планируем приехать сюда вновь в I квартале 2019 года и провести родительские собрания в школе. Будем рассказывать про здоровый образ жизни, правильное питание, а также поговорим о том, что должно насторожить родителей в состоянии их детей», – пояснила Солдатова.

Заведующая детской поликлиникой ЦГБ имени Дегонского Балашихи Светлана Щербакова отметила, что в пятницу врачи осмотрели 64 школьника, 55 дошкольников и 20 детей до трех лет.

В ходе «Десанта» психологи МОКДЦД научили старшеклассников школы №8 находить выходы из стрессовых ситуаций, которые возникают во время учебы в школе и ответили на все интересующие вопросы ребят. А главный детский эндокринолог Подмосковья Валентина Шестерикова в рамках «Школы для мам» ответила на вопросы родителей о лечении, режиме дня, правильном питании детей с сахарным диабетом.

Проект «Десант врачей» стартовал 1 ноября 2016 года. Всего за время 19 выездов было осмотрено 3 145 детей, 259 из которых направили на углубленное обследование и лечение.