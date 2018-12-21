РИАМО - 21 дек. По итогам 2018 года в Подмосковье сдадут в эксплуатацию порядка 4,8 миллиона квадратных метров жилья в многоквартирных домах, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Москве и Подмосковье строят большое количество многоквартирного и индивидуального жилья. Что касается многоквартирных домов, то в этом году мы сдадим порядка 4,8 миллиона квадратных метров жилья», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

По словам губернатора Подмосковья, в 2014 году эта цифра приблизилась к 7 миллионам квадратных метров.

«Сейчас строительство ведется комплексно. Мы не допускаем строительства даже одного дома без социальной инфраструктуры. Для нас это было стратегическое решение, и уже пять лет вся стройка ведется сбалансированно», - подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что власти нацелены на активное строительство социальных объектов.

«Для нас стратегическая задача - то, что было раньше недостроено в части социальных объектов, будет опережающими темпами закрыто. Люди требуют, ждут от нас прорыва в этом направлении. В этой связи мы принимаем отдельную большую программу по социальной стройке. Мы продолжаем строить детские сады, продолжаем строить школы», - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что любое жилое строительство в Московской области ведется только совместно со строительством социальной инфраструктуры - школ, детских садов, медучреждений.