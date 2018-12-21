РИАМО – 21 дек. Эксперты «Росконтроля» в преддверии новогодних праздников проверили качество отечественного майонеза на прилавках российских магазинов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Эксперты проверили майонез «Провансаль» восьми торговых марок: «СКИТ», «Ряба», «Слобода», «Московский провансаль», «Каждый день», «Подворье», «Просто» и «Вкуснотека». Тестирование включало 50 параметров.

«Выяснилось, что лучший майонез производит «Подворье»: соус этой марки полностью соответствовал ГОСТу и иным стандартам. Кроме того, он в большом количестве содержал натуральный яичный желток, майонез безопасен и обладает хорошими органолептическими показателями», – говорится в сообщении.

Также соответствующей показателям оказалась продукция марки «Скиф». В майонезе «Ряба» обнаружили компоненты, не указанные на упаковке.

Самый длинный список компонентов специалисты нашли на этикетке майонеза «Каждый день»: в составе есть и ароматизаторы, и подсластители, и регуляторы кислотности, и консерванты. Кроме этого, консерванты также нашли еще в двух образцах – «Вкуснотека» и «Просто».

В черный список попали «Слобода» и «Московский провансаль» — у данных разновидностей майонеза острый вкус и несоответствие ГОСТу по такому параметру как «стойкость эмульсии». Кроме того, во втором майонезе, вероятно, есть в составе фосфор-содержащие компоненты, не указанные при маркировке.

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