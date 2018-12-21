РИАМО – 21 дек. На территории Академии гражданской защиты МЧС России прошли учебно-тренировочные сборы со студентами-спасателями и добровольцами Московской области, молодых людей научили оказывать первую помощь пострадавшему, а также спасать людей на воде, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В сборах приняли участие добровольцы-спасатели молодежного крыла РОССОЮЗСПАСа Подмосковья, члены студенческого спасательного отряда Академии гражданской защиты МЧС России, студенческого спасательного отряда Мытищ, студенческого спасательного отряда города Раменское, представители туристического клуба «Вестра» и спасатели Российского общественного специализированного спасательного отряда (РОССО) «Российского союза спасателей».

«Программа сборов включала в себя получение теоретических знаний и практических навыков оказания первой помощи пострадавшему, организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, обеспечения связи, организации полевого лагеря и оперативного штаба, работа с аварийно-спасательным инструментом и оборудованием, альпинистским снаряжением, навыкам спасения на воде», – говорится в сообщении.

Помимо этого, студенты-спасатели и добровольцы ознакомились с руководящими принципами и методологией проведения поисково-спасательных операций, особенностями разведки местности и проведения поисковых работ при помощи беспилотного летательного аппарата, собственноручно организовали и развернули оперативный штаб.

Данное мероприятие проводится в рамках реализации проекта «Создание и развитие студенческих спасательных отрядов на территории Московской области», при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, МЧС России, Российского союза спасателей, Всероссийского студенческого корпуса спасателей.