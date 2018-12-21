РИАМО - 21 дек. В районе Бескудниковский в Северном округе Москвы продолжается переселение по программе реновации, жители еще пяти домов получили смотровые ордера, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Дома находятся по адресам: улица Селигерская, дом 32; Коровинское шоссе, дом 6 и дом 2/38, а также Дмитровское шоссе, дом 89, корпус 3 и дом 89, корпус 4», – сказал руководитель столичного департамента Сергей Левкин.

Таким образом, уточнил он, сейчас в районе Бескудниковский в процессе переселения находятся уже девять домов, где насчитывается 1037 квартир. Ранее смотровые ордера получили жители пятиэтажек 52 и 54 на Бескудниковком бульваре, за ними – жильцы домов 89, корпус 1 и 89, корпус 2 на Дмитровском шоссе.

«Для нужд переселения в районе сейчас переданы под фактическое заселение пять «стартовых» домов на Бескудниковском бульваре и Дмитровском шоссе», – напомнил Левкин.

Всего в районе Бескудниковский в программу реновации включено 37 домов. Утверждено 15 «стартовых» площадок. В Северном административном округе насчитывается 514 домов, подобраны 45 площадок.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Программа насчитывает 5171 дом. В настоящее время программе реновации реализуется в семи административных округах города.