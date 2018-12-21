РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 дек. Команда КВН «Имени меня» из Королева стала чемпионом центральной лиги Москвы и Подмосковья, сообщила «РИАМО в Королеве» начальник отдела по работе с молодежью городской администрации Ирина Токарева.

Финал Центральной лиги Москвы и Подмосковья прошел 20 декабря. В нем играли семь команд из Королева, Москвы, Твери и Армении.

«Команда из Королева «Имени меня» стала чемпионом лиги, и в январе (2019 года – ред.) сыграет в Сочи на 30-м Международном фестивале КВН», – сказала Токарева.

Центральная лига Москвы и Подмосковья – вершина всего столичного движения не телевизионного КВН. Руководителем лиги является Александр Масляков-младший.

Чемпион и наиболее успешные команды лиги Москвы и Подмосковья при условии успешного выступления на Сочинском фестивале следующий сезон начинают в телевизионной премьер-лиге. Остальные коллективы стартуют в 2019 году в первой лиге (Казань) и международной лиге (Минск).