РИАМО - 21 дек. Благодаря деятельности сотрудников Госадмтехнадзора в Мытищах за год устранено 985 нарушений в содержании объектов и территорий, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Инспекторы уделяли большое значение состоянию детских игровых и спортивных площадок: проверено 560 детских игровых и спортивных площадок, устранены нарушения и факторы опасности на 45 детских площадках. Всего в Мытищах в 2018 году по предписаниям инспекторов демонтировано более 60 опасных устаревших игровых элементов», – отмечается в сообщении.

Для поддержания чистоты и порядка на улицах населенных пунктов освобождено от несанкционированной рекламы и объявлений более 70 объектов инфраструктуры, зданий и сооружений, 15 объектов в полосе отвода автомобильных дорог.

«По итогам проверок содержания улиц, площадей, мест массового пребывания устранено 49 правонарушений», – подчеркивается в материале.

Внимательное отношение к нуждам населения проявляется в оперативном реагировании на обращения жителей в соцсетях.

«Так, например, в феврале стали поступать обращения жителей микрорайона 25 «А» по вопросу образования навалов мусора на контейнерных площадках. Установлено, что управляющей организацией ООО «Август-ЖКХ» был заключен договор на вывоз твердых коммунальных отходов с организацией, которая не справлялась со своими прямыми обязанностями, систематически срывала график вывоза мусора, а иногда вывозила твердые бытовые отходы только из контейнеров, оставляя за собой после вывоза навалы мусора вокруг контейнерных площадок», – дополняется в материале.

После неоднократного привлечения УК ООО «Август-ЖКХ» к ответственности был заключен новый договор на вывоз ТБО. С марта жалобы по этому поводу не поступают.

Также регулярно проводились рейды для пресечения размещения автомобилей на газонах. Благодаря акции «Спасти газон» привлекли к ответственности почти 150 автовладельцев.

«В целях профилактики подобных нарушений территориальный отдел добился установки ограждений, препятствующих заезду автотранспорта на газоны, общей протяженностью более 500 погонных метров», – подчеркивается в сообщении.

В рамках акции «Тропинка к дому» – помощь одиноко проживающим в частном секторе пожилым людям – приведено в порядок более 20 дворов подопечных.

«Значительная работа проведена местным территориальным отделом по контролю за соблюдением тишины и покоя граждан: рассмотрено 32 обращения жителей, шум в неположенных местах в неположенное время на указанных объектах пресечен», – заключается в сообщении.