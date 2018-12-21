РИАМО – 21 дек. В Москве в доме-музее Высоцкого на Таганке загорелись декорации под сценой, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«По прибытию нашего подразделения по адресу: улица Высоцкого, дом 3, строение 1, обнаружили, что в двухэтажном административном здании под сценой было возгорание декорации на площади 0,5 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что до прибытия пожарных возгорание было ликвидировано, в результате происшествия пострадавших нет.