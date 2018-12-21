РИАМО - 21 дек. Курское направление железной дороги могут продлить до площади трех вокзалов в Москве, в настоящее время проект формируется, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики и строительства.

«Совместно с коллегами из РЖД прорабатывается проект развития Курского направления железной дороги, а также реконструкции самого Курского вокзала. Участок от Курского вокзала до Комсомольской площади уже проектируется», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что указанный участок будет использоваться как для Московских центральных диаметров (МЦД), так и для будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань.

«Развитие железнодорожного участка от Курского вокзала до Комсомольской площади позволит пропустить поезда с Курского и Горьковского направлений через Курский вокзал до Комсомольской площади и далее на Рижское направление. Вместе с этим участком также будут активно развиваться направления до станций Железнодорожная и Подольск», – заявил Хуснуллин.

Он добавил, что будет обновляться и реконструироваться и сам Курский вокзал в Москве.

В пятницу мэр столицы Сергей Собянин принял участие в открытии движения скоростных пригородных поездов Москва–Одинцово. В перспективе Смоленское направление МЖД войдет в состав МЦД-1 Одинцово-Лобня.