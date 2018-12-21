РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 дек. Свыше 700 замечаний направили жители подмосковного Красногорска в адрес разработчиков Генплана муниципалитета, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Круглый стол на тему «Генеральный план горокруга Красногорск» провели в конференц-зале администрации муниципалитета 20 декабря. В мероприятии приняли участие представители инициативных групп жителей, администрации и совета депутатов муниципалитета, Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области, а также разработчики главного градостроительного документа округа.

«С момента начала обсуждения проекта Генплана в адрес разработчиков поступило более 700 замечаний от жителей более чем на 2 тысячах листов», – сказал заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и строительства Дмитрий Петрухин.

Петрухин заверил, что все они уже направлены в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области для принятия правового решения.

«Позиция руководства городского округа и лично главы Красногорска состоит в том, чтобы ограничить массовую жилую застройку по новым инвестиционным контрактам. Что касается уже заключенных договоров, мы будем настаивать на пересмотре их условий с учетом мнений граждан», – отметил Петрухин.

По словам начальника отдела территориального планирования НИиПИ ИГСП Руслана Курбатова, среди вопросов, которые вызывают обеспокоенность со стороны жителей, – выделение земельных участков на набережной реки Москвы в микрорайоне Павшинская пойма с последующим присвоением им статуса участков для размещения объектов социальной инфраструктуры. Этот вопрос находится на контроле администрации Красногорска.

По итогам встречи все замечания и предложения также были направлены в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области.