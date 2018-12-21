РИАМО – 21 дек. Телеведущего и бывшего члена команды КВН «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского ограбили в центре Москвы, сообщает РЕН ТВ.

«Инцидент произошел в Милютинском переулке в минувший четверг. Злоумышленник разбил заднее стекло автомобиля BMW артиста и украл из салона сумку, в которой находился ноутбук. Общий ущерб составил 100 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Столичная полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Сергей Нетиевский прославился, будучи участником команды КВН «Уральские пельмени». Вел одноименное шоу на телеканале СТС. Юморист покинул пост директора шоу «Уральские пельмени» в 2015 году и сейчас занимается собственными проектами.