РИАМО - 21 дек. Работники Главгосстройнадзора Московской области за неделю выписали штрафы на сумму более 7 миллионов рублей в отношении застройщиков, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Главгосстройнадзором по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях были вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 7 миллионов 218 тысяч рублей», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора региона Артур Гарибян.

За нарушение требований нормативных документов в строительстве вынесено 19 постановлений на 2 миллиона рублей, 8 постановлений за нарушение сроков направления извещения о начале строительства на 602 тысячи рублей, 3 постановления на 60 тысяч рублей вынесено за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод.

«14 постановлений на 2 миллиона 940 тысяч рублей за строительство без разрешения, а также 24 постановления на 1 миллион 210 тысяч рублей за нарушение в части предоставления отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств дольщиков и 4 постановления на 400 тысяч рублей за неисполнение законного предписания об устранении выявленных нарушений», – перечисляется в материале.

В отношении восьми строительных компаний назначено наказание в виде предупреждения.