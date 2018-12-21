РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 дек. С начала текущего года в городском округе Люберцы капитально отремонтировали 102 многоквартирных жилых дома из 114 запланированных, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В пятницу он проинспектировал ход работ по капремонту дома №6А по улице Урицкого.

«Мы планировали в этом году (в 2018 году – ред.) капитально отремонтировать 114 домов. Отремонтировали уже 102 дома. Мы опережаем график работ, срок окончания которого 1 июля 2019 года. В этих домах обновили фасады, кровли, внутренние инженерные сети. У каждого дома своя история и проблемы, мы особый упор делаем на инженерные сети, на кровлю, конечно же фасад, делаем не только красивым, но и теплым», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что дом №6А по улице Урицкого после капремонта получил второе дыхание, он прослужит еще как минимум 20 лет. Жители довольны: дом стал теплым и ухоженным.

«В 2018 году работы по капремонту в городском округе Люберцы выполняла одна подрядная организация «АО «ЛГЖТ», это известная и надежная компания. В прошлом году выполняли разные фирмы, выигравшие на аукционах. В итоге, когда они начинают капремонт, то выясняется, что у них нет ни оборудования, ни персонала. Было много проблем с такими компаниями. Поэтому министерство ЖКХ Московской области нас услышало, в 2018 году в городском округе Люберцы определен один генподрядчик. В следующем году (в 2019 году – ред.), надеюсь, мы продолжим сотрудничество», – добавил Ружицкий.

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