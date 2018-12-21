РИАМО - 21 дек. Накануне новогодних праздников жителям Московской области напомнили о правилах перевозки спортивного инвентаря в электричках и автобусах, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

«На Октябрьском направлении в электропоездах Московско-Тверской ППК с 17 декабря этого года перевозить любые сноуборды, лыжи и лыжные палки можно бесплатно. В электропоездах Центральной ППК (Ярославское, Савеловское, Горьковское, Курское, Казанское, Рижское, Белорусское, Киевское, Павелецкое направления) пассажиры могут бесплатно провозить спортивный инвентарь, который в длину, ширину и высоту не превышает 180 сантиметров», – отмечается в сообщении.

Под эту категорию подходят коньки, детские лыжи, хоккейные клюшки, небольшие сноуборды, санки.

«Перевозка спортивного инвентаря, превышающего по общей сумме параметров 180 сантиметров и вес более 50 килограммов, осуществляется платно. Стоимость провоза багажа на расстояние до 100 километров составляет от 50 до 120 рублей, более 100 километров – от 100 до 240 рублей», – дополняется в материале.

Кроме того, спортивный инвентарь можно перевозить в автобусах «Мострансавто».

«Для бесплатного провоза общие параметры предметов не должны превышать 120 сантиметров. Это могут быть коньки в чехле, детские санки или небольшая ледянка. Более крупные предметы, такие как сноуборд или лыжи, можно перевозить за плату в багажном отделении. Их параметры в сумме не должны превышать 180 сантиметров», – уточняется в сообщении.

Стоимость провоза багажа в автобусах «Мострансавто» в городском сообщении составляет 33 рубля, в пригородном – зависит от расстояния.

«Перевозка на расстояние до 25 километров будет стоить 33 рубля, на расстояние от 25-50 километров – 66 рублей, от 50 километров – 99 рублей. Водитель автобуса может отказать в провозе спортинвентаря и другого багажа, если он препятствует входу или выходу пассажиров из транспортного средства», – подчеркивается в сообщении.

Все предметы необходимо перевозить в чехле, острые части лыж и лыжных палок нужно накрывать защитными насадками. Спортивный инвентарь необходимо размещать так, чтобы не мешать другим пассажирам.