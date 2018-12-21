РИАМО - 21 дек. В Подмосковье потребители газа установили уже почти 200 тысяч умных счетчиков, которые способны дистанционного передавать показания, сообщил в пятницу генеральный директор АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

«Одна из приоритетных задач - установка умных приборов учета. Всего в Подмосковье установлено почти 149 тысяч счетчиков со смарт-картой и более 30 тысяч счетчиков GSM. При том что всего «Мособлгаз» обслуживает 2,9 миллиона абонентов», - сказал Голубков.

Он отметил, что основное преимущество умных счетчиков заключается в том, что передача показаний и оплата газа с их помощью происходят дистанционно.

Ранее Голубков сообщил, что в Подмосковье около 60-70% жителей подключаются к газу в течение 2-3 лет после сдачи газопровода в эксплуатацию. Стоимость подключения жилых домов к газу в регионе составляет 62,2 тысячи рублей, это плата за подведение газопровода от источника до границ земельного участка.