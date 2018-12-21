РИАМО - 21 дек. В столичном районе Выхино-Жулебино неизвестные избили и ограбили пилота-инструктора, мужчину доставили в больницу, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на Лермонтовском проспекте, дом 2, корпус 1.

«Двое неизвестных нанесли побои пилоту-инструктору авиакомпании 1968 года рождения, открыто похитили портфель, в котором находились личные документы и вещи, планшетный компьютер и 500 тысяч рублей», – сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил 551 тысячу рублей. Мужчину госпитализировали с переломом носа и ушибом головы. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», добавил он.