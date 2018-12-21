РИАМО - 21 дек. В Москве на участках Кутузовского проспекта и улицы Герасима Курина до 30 июня 2019 года будут действовать ограничения движения, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса города.

«Участок 1: улица Герасима Курина в районе дома №2. Особенности: 1-я полоса с организацией приоритетного права движения. Участок 2: Кутузовский проспект в районе дома №48. Особенности: 1-я полоса частично с сохранением существующего количества полос. Период: с 16 декабря 2018 года по 30 июня 2019 года круглосуточно», – говорится в сообщении.

Ограничения движения связаны с ремонтом инженерных сетей на Кутузовском проспекте.