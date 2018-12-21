РИАМО - 21 дек. Подмосковный фестиваль «Два Рождества» включили в топ-5 новогодних событий предстоящих выходных, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства ТурСтат.

Ранее ТурСтат представил лучшие предновогодние события выходных 22 и 23 декабря.

«Лучшие фестивали и зимние праздники предстоящих выходных пройдут в Санкт-Петербурге, в Архангельском Московской области, Новосибирске, Ханты-Мансийске и Магадане», – отмечается в сообщении.

В топ-5 предновогодних событий, популярных у горожан и туристов, входят хоккейная «Зимняя классика» СКА - ЦСКА в Санкт-Петербурге, фестиваль «Два Рождества» в усадьбе «Архангельское» в Московской области, праздник «Главная Елка Сибири» в Новосибирске, праздник «Резиденция Елки» в Ханты-Мансийске и праздник Корякского Нового года «Туйгивин» в Магадане.

Фестиваль «Два Рождества» пройдет в музее-усадьбе «Архангельское» с 22 декабря 2018 года по 13 января 2019 года. В день открытия фестиваля, 22 декабря, в «Архангельском» пройдет парад Санта-Клаусов, шоу барабанщиков с духовым оркестром и развлекательная программа.

«В программе фестиваля – Рождественская ярмарка, а также праздник Рождества по европейским и русским традициям: «Европейское Рождество» – 22 и 23 декабря, русское Рождество – 6 и 7 января в «Архангельском»», – уточняется в материале.