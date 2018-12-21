РИАМО - 21 дек. В лифте одного из жилых домов на юге столицы мужчина в алкогольном опьянении совершил разбой в отношении малолетнего, а также предпринял неудачную попытку совершить с ним насильственные действия сексуального характера, подозреваемого задержали, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

«Задержан мужчина, подозреваемый в разбое и покушении на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего», – сказала собеседник агентства.

По версии следствия, вечером 18 декабря мужчина, находясь в кабине лифта одного из жилых домов на юге Москвы, совершил разбой в отношении малолетнего, после чего попытался совершить в отношении последнего насильственные действия сексуального характера. Однако довести свой преступный умысел до конца не смог, ребенок смог убежать.

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 162 УК РФ «Разбой» и статьей 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 132 УК РФ «Покушение на совершение насильственных действий сексуального характера»», – уточнила Иванова.

В ходе допроса мужчина признал вину частично, пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее подозреваемый уже был судим за аналогичные преступления. Скоро ему изберут меру пресечения.