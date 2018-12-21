РИАМО - 21 дек. Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии производственно-складскому комплексу в Солнечногорском районе Подмосковья, объект готовится к вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) получил производственно-складской комплекс «Greenstore СЕВЕР», возведенный в деревне Радумля Солнечногорского района. Объект состоит из двух корпусов переменной этажности (1-2)», – говорится в сообщении.

Общая площадь объекта составляет 13569 квадратных метров, где 11502 квадратных метров – это площадь складских помещений, 1322 квадратных метров – площадь погрузо-разгрузочной зоны, 745 квадратных метров – площадь офисных помещений.

«На объекте установлено технологическое оборудование. Комплекс соответствует всем необходимым современным стандартам и готовится к вводу в эксплуатацию», – отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Финансирование – средства инвестора. Застройщиком на объекте выступает ООО «Энергия».