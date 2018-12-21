РИАМО - 21 дек. В Московской области разрабатывают план мероприятий по догазафикации населенных пунктов, которые успели разрастись с момента подвода газопровода, сообщил в пятницу генеральный директор АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

«Сейчас правительство Московской области рассматривает программу догазификации. Мы находимся на стадии принятия решений по критериям догазификации, потому что населенный пункт, где газ уже есть, но на новых улицах его нет, де-юре считается газифицированным», - сказал Голубков.

По его словам, теперь в программе газификации будет два отдельных блока – собственно по газификации и по догазификации.

Ранее Голубков сообщил, что в Подмосковье около 60-70% жителей подключаются к газу в течение 2-3 лет после сдачи газопровода в эксплуатацию.

Стоимость подключения жилых домов к газу в регионе составляет 62,2 тысячи рублей, это плата за подведение газопровода от источника до границ земельного участка.

Губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» – самая масштабная из принятых в регионе за последние десятилетия. Всего с 2013 года в рамках программы построено свыше 1,8 тысячи километров газопроводов, газифицировано более 350 населенных пунктов, порядка 153 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома.