РИАМО - 21 дек. В пассажирском терминале аэропорта «Шереметьево» в ручной клади одного из пассажиров обнаружили зараженные плоды маракуйи, экспертиза выявила наличие фруктовой мухи, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Россельхознадзор выявил восточную фруктовую муху в экзотических фруктах, поступивших из Вьетнама.

«Девятнадцатого декабря 2018 года в пассажирском терминале международного аэропорта «Шереметьево» при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля ручной клади пассажира, прибывшего рейсом из Вьетнама, выявлены признаки заражения свежих плодов маракуйи карантинным для Российской Федерации объектом - Восточной фруктовой мухой (Bactrocera dorsalis Hend.)», – отмечается в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»).

«Зараженная подкарантинная продукция уничтожена в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», – добавляется в материале.

Восточная фруктовая муха (Bactrocera dorsalis Hend.) – повреждает более 300 культурных и дикорастущих плодов, включая: яблоки, цитрусовые, бананы, манго, хурму, перец, помидоры и прочие. Результатом жизнедеятельности Восточной фруктовой мухи являются: откладка яиц на фруктовые и мягкие ткани вегетативных частей некоторых растений, кормление личинок, разложение растительной ткани при вторжении вторичных организмов.