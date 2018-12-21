РИАМО - 21 дек. Сотрудники Россельхознадзора по Московской области провели проверку в отношении владельца зооцентра в Ступине, по результатам мероприятия выявлены нарушения в утилизации биологических отходов, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям совместно со Ступинской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ в отношении индивидуального предпринимателя С.В. Черниковой.

«Предприниматель осуществляет деятельность по оказанию ветеринарной помощи различного спектра в ветеринарном зооцентре, расположенном в городском округе Ступино Московской области. В результате проверки выявлены нарушения «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», а именно: отсутствие места для хранения биологических отходов», – отмечается в сообщении.

Кроме того, у предпринимателя отсутствуют акты об утилизации биологических отходов, нет актов о дезинфекции мест для хранения биологических отходов, а также ветеринарно-сопроводительных документов на перевозку биологических отходов.

«В декабре 2018 года Управлением за выявленные нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов ИП С.В. Черникова привлечена к административной ответственности по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 40 тысяч рублей», – поясняется в материале.