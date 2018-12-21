РИАМО - 21 дек. Инвестор возведет многофункциональный комплекс с магазинами и центрами развлечений в поселении Московский, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«В здании площадью 21,5 тысячи квадратных метров откроются магазины розничной торговли, многопрофильные медицинские и физкультурно-оздоровительные комплексы, центры развлечений и досуга. Обустроят подземный паркинг на 200 автомобилей», – сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, на присоединенных территориях за шесть с лишним лет построено более 3 миллионов квадратных метров нежилой недвижимости – социальных и производственных объектов. По итогам 2018 года введут еще более 570 тысяч «квадратов».

С 2019 по 2021 год в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) планируется сдать в эксплуатацию порядка 2,19 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости. Уже согласовано 1,5 миллиона «квадратов» коммерческих площадей – будущих рабочих мест, добавил он.

Жидкин отметил, что благодаря возведению многофункциональных комплексов объем инвестиций в развитие новых территорий, вложенных с июля 2012 года, превысит 1 триллион рублей в первой половине будущего года.

«Если до 2013 года инвестиции в ТиНАО составляли 120 миллиардов рублей, то уже за период до 2015 года они выросли до 430 миллиардов рублей», – пояснил руководитель департамента.

В Москве за год построили рекордное количество инженерных сооружений>>