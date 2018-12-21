РИАМО - 21 дек. В Московской области свыше 10 тысяч жителей в следующем году получат возможность провести газ в свои дома, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

«В 2019 году более 10 тысяч жителей в 50 населенных пунктах Подмосковья получат возможность газифицировать свои дома. Будет построено порядка 200 километров новых сетей», – сказал Голубков.

Он отметил, что также будут вестись работы по реконструкции уже действующих газопроводов для увеличения их пропускной способности.

«Критерий включения в программу остается прежним – не менее 100 постоянно проживающих в населенном пункте жителей», – напомнил Голубков.

Губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» – самая масштабная из принятых в регионе за последние десятилетия. Всего с 2013 года в рамках программы построено свыше 1,8 тысячи километров газопроводов, газифицировано более 350 населенных пунктов, порядка 153 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома.