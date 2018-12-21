РИАМО - 21 дек. В подмосковных Химках 47 юных биатлонистов попробовали свои силы в рамках первого тура Кубка по пневматическому биатлону, по итогам старта сформировали сборную команду горокруга для участия в областных соревнованиях, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
Первый тур Кубка по пневматическому биатлону прошел на стадионе имени Анфисы Резцовой. Среди 47 воспитанников «Спортивной школы по зимним видам спорта» определяли сильнейших в трех возрастных группах на дистанциях 3 и 3,6 километров.
«У девочек 2006 года рождения и моложе первенствовала Арина Санкова, у мальчиков в аналогичном возрасте равных не было Максиму Васильеву. В возрастной группе 2004-2005 годов рождения на высшие ступеньки пьедестала поднялись Ольга Василькова и Марк Савенков. Анастасия Корнева и Павел Крюк показали лучшие результаты среди спортсменов 2002-2003 годов рождения», – говорится в сообщении.
По итогам первого тура сформировали сборную городского округа по биатлону для участия в этапах Кубка Московской области. 30 декабря юным биатлонистам предстоит попробовать свои силы на открытых соревнованиях Московской области памяти первого президента Союза биатлонистов России Евгения Новикова, которые пройдут на домашнем стадионе.
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