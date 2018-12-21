РИАМО - 21 дек. В «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске началась губернаторская елка, на которую пригласили порядка 6,5 тысяч детей, сообщила журналистам в пятницу заместитель министра социального развития Московской области Надежда Боос.

Праздничное мероприятие началось с видеообращения губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Сегодня в этом замечательном представлении принимают участие 6,5 тысяч детей, юных жителей Подмосковья. Это дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации, дети-сироты», - сказала Боос.

Она отметила, что это вторая губернаторская елка в этом году, она традиционно проходит в «Крокус Сити Холле». Для детей приготовили развлекательную программу и новогоднее шоу. После представления все ребята получат подарки от губернатора Подмосковья.

«Это те ребята, которые имеют достижения в учебе, спорте», - добавила Боос.

По ее словам, на губернаторскую елку пригласили детей в возрасте от трех до 15 лет.

19 декабря в доме правительства Московской области прошла первая губернаторская елка, на которую пригласили более 1,5 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей, достигших в этом году значительных успехов в учебе, спорте и творчестве. Ребят ждало новогоднее представление «Путешествие по сказкам А. С. Пушкина», игры и конкурсы, а также сладкие подарки.