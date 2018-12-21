РИАМО - 21 дек. Партии семян моркови и петрушки, предназначенные для отправки в страны ЕАЭС, обнаружили в Подмосковье сотрудники Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, продукция оказалась заражена амброзией, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР») проведен досмотр и отбор проб от партий пакетированных семян овощных культур в количестве 50 тысяч пакетиков», – говорится в сообщении.

Продукция принадлежала компании «Агрофирма Аэлита», которая занимается фасовкой и реализацией семян сельскохозяйственных культур. Посадочный материал предназначался для отправки в страны Евразийского экономического союза.

«В образце семян моркови сорта «Красный великан» (происхождение – Польша) обнаружен карантинный вредный объект – амброзия многолетняя. <…> В образце семян петрушки листовой сорта «Богатырь» (происхождение – Франция) обнаружен карантинный вредный объект – амброзия полыннолистная», – уточняется в сообщении.

По предписанию надзорного ведомства фирма очистила семена продукции от карантинных вредных объектов и уничтожила отходы.

«После проведения очистки в образцах семян моркови сорта «Красный великан» и семян петрушки листовой сорта «Богатырь» карантинных вредных объектов не обнаружено, партии овощных культур общим весом 135,3 килограмма выпущены в реализацию», – заключается в материале.